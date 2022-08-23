الأخضر يكتسح.. الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2002

قفز الدولار الأمريكي في وقت متأخر من التداول أمس "الاثنين"، وسط مخاوف متزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ما تسبب في انهيار بقية العملات أمام الأخضر الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار ضد ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.82 في المائة إلى 109.0460.



واستقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 109 نقاط اليوم "الثلاثاء"، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يمضي قدمًا في خطته التشديدية القوية لخفض التضخم بشكل كبير عبر مواصلة رفع أسعار الفائدة.

رفع سعر الفائدة في سبتمبر

في الأسبوع الماضي، قدم العديد من صانعي السياسة الأمريكيين تصريحات متفائلة بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع جديد في الدولار، بينما تميل الأسواق حاليًا نحو فرصة أعلى لزيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

ويترقب المستثمرون، كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تشير إلى مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية.

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توقعات بزيادة الدولار الأمريكي

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي في سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 109.33 نقطة بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 112.87 نقطة في غضون 12 شهرًا.

ويُقاس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

ويعتبر اليورو، إلى حد بعيد، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).

وعلى المستوى المحلي وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-8-2022.

ووفقا لتقارير مصرفية فإن أعلي سعر لـ الدولار مقارنة بالجنيه، كان في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظي الاسلامي

استقرار السعر الدولار

وأظهر سعر الدولار استقرارا على مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا تعمل بالسوق المصرية وذلك لليوم الثالث علي التوالي .

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سعر الدولار في البنك المركزي



وأعلن البنك المركزي المصري عن أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه قد بلغ 19.1 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB.

متوسط السعر للدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نجو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادات.

أقل سعر للدولار

وسجل أقل سعر لـ سعر الدولار أمام الجنيه، نحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع لدي بنوك HSBC و المصرف العربي الدولي ، الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، المشرق، بلوم، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، البركة، العربي الافريقي".