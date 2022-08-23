عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأخضر يكتسح.. الدولار الأمريكي يصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2002

صدى البلد

قفز الدولار الأمريكي في وقت متأخر من التداول أمس "الاثنين"، وسط مخاوف متزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ما تسبب في انهيار بقية العملات أمام الأخضر الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار ضد ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.82 في المائة إلى 109.0460.

سعر صرف الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-8-2022


واستقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 109 نقاط اليوم "الثلاثاء"، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2002، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يمضي قدمًا في خطته التشديدية القوية لخفض التضخم بشكل كبير عبر مواصلة رفع أسعار الفائدة.

رفع سعر الفائدة في سبتمبر

في الأسبوع الماضي، قدم العديد من صانعي السياسة الأمريكيين تصريحات متفائلة بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع جديد في الدولار، بينما تميل الأسواق حاليًا نحو فرصة أعلى لزيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

ويترقب المستثمرون، كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تشير إلى مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية.

images (55)
images (55)

توقعات بزيادة الدولار الأمريكي

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي في سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول عند 109.33 نقطة بنهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 112.87 نقطة في غضون 12 شهرًا.

ويُقاس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

ويعتبر اليورو، إلى حد بعيد، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).

وعلى المستوى المحلي وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-8-2022.

ووفقا لتقارير مصرفية فإن أعلي سعر لـ الدولار مقارنة بالجنيه، كان في بنكي  ميد بنك و مصرف أبوظي الاسلامي

استقرار السعر الدولار

وأظهر سعر الدولار استقرارا على مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا تعمل بالسوق المصرية وذلك  لليوم الثالث علي التوالي .

1829527_0
1829527_0

سعر الدولار في البنك المركزي
 

وأعلن  البنك المركزي المصري عن أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه قد بلغ 19.1 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23-8-2022

متوسط السعر للدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نجو 19.13 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادات.

أقل سعر للدولار

وسجل أقل سعر لـ سعر الدولار أمام الجنيه،  نحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع لدي  بنوك HSBC و المصرف العربي الدولي ، الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، المشرق، بلوم، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، البركة، العربي الافريقي".

رفع سعر الفائدة في سبتمبر سعر الدولار الدولار الأمريكى الاقتصادي العالمي سعر صرف الدولار أقل سعر للدولار متوسط السعر للدولار سعر الدولار في البنوك استقرار السعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم فيوتشر يعلن انتقاله للزمالك رسميًا

الخاينة 50 سنة والعشيق حلاق..شيطانة تنهي حياة زوجها في سبيل لحظات من المتعة

بعد التتويج بـ الدوري.. الزمالك يعلن ضم 3 صفقات رسميا

تحذير شديد لأصحاب المحال التجارية.. 4000 جنيه غرامة والغلق فورا لهذا السبب

أول رد من مؤسسة مجدي يعقوب على شائعة وفاته

تراجع قوى في أسعار الأرز والكيلو يصل إلى 9 جنيهات بعد 20

الحق أخوك وقع من السقالة.. قصة حزينة لرحيل لشهيد لقمة العيش في سوهاج

صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة.. المنافذ تستعد

ترشيحاتنا

حرب التهديدات تشتعل.. إيران تؤكد قدرتها على حرث إسرائيل

ميركاتو نار بالأسماء| الاهلي يضم 4 صفقات.. ومرتضى يُنهي 3 للزمالك .. التفاصيل الكاملة

بالأسماء .. مدبولي يصدر قرارأ بأعضاء مجمع البحوث الإسلامية 

إحالة سمكري المطرية للجنايات في قضية هتك عرض طفل عزبة شلبي

الأهلي يكشف لـ صدي البلد حقيقة رحيل بيرسي تاو

عدم استكمال البناء دون ترخيص.. توجيه عاجل من البرلمان بشأن نموذج عشرة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة شهيرة هتخسسك.. تعرف على أفضل الوجبات لفقدان الوزن

مكوناتها بسيطة.. بدل الرجيم والفرهدة وصفة بـ 10 جنيهات هتخسسك

بمكونات من مطبخك.. عصير يخلصك من السيلوليت نهائيا قبل فرحك

قُبلة بيكيه لصديقته الجديدة.. نار شاكيرا تشتعل مجددًا وهذا ما فعته

فيديو

فيديو جراف|حقيقة الأسماء المركبة والشاذة التي يعاقب عليها القانون ..تعرف عليها

حرب أوكرانيا تذل أوروبا .. القارة العجوز تتذوق حياة الفقر بفعل إجراءات التقشف "فيديوجراف"

انتوا بتموتوني كل يوم .. زوجة شريف منير تفتح النار عليه بسبب بناته

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ