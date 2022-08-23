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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية

صدى البلد

 كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حقها في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشدد على متابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً أنه خلال اليوم العاشر من المرحلة الأولى من الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ ١١ قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بحي العامرية ثان


وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

 كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الاراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ اليوم  إزالات على أراضي الموارد المائية (ترعة علم المرقب و ترعة النصر) حي العامرية ثان متمثلة في بناء احواض و بناء ابار و قطع جزء من طريق الخدمة بالمخالفة للقانون.

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