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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يوجد شرط جزائي في عقد سواريش مع الأهلي؟

سواريش
سواريش

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يملك أي شروط جزائية مع النادي بالموسم الحالي.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي لم يضع أي شروط جزائية في عقد سواريش بالموسم الحالي، والشرط الجزائي يبدأ من الموسم الجديد حال استمراره".

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رحيل سواريش

وأضاف: "هناك اتجاه بنسبة كبيرة إن لم يكن مؤكد داخل الأهلي، رحيل سواريش خلال ساعات قليله أو مع نهاية الموسم الجاري".

واختتم: "الأهلي لديه بدائل وسير ذاتية كثيرة للمفاضلة بينهم ولن يكون هناك تأخر في إعلان إسم المدرب الجديد"بعد رحيل سواريش

ويحتل فريق الأهلي هذا الموسم المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 64 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك المتصدر والذي توج باللقب

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