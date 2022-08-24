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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخبز بلدي لتصرفه في 36.5 طن دقيق بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية ومتابعة حركة الدقيق البلدي المدعم للحفاظ على مقدرات الدولة.
وفي بيان لمديرية التموين، نفذت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة حملات على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط أحد المخابز قام بالتصرف فى عدد ٧٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم تزن الشيكارة الواحدة ٥٠ كيلو جراما بإجمالي 36.5 طن.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد متعهدين الدقيق يقوم بنقل الدقيق البلدى المدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه للمخالفات للعرض على النيابة العامة.

الاسكندرية حملات رقابية النيابة العامة مديرية التموين التجارة الداخلية مخالفات دقيق بلدي المخابز البلدية

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