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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يحتفل بـ5 ملايين مشاهدة لـ أنتي جنان

صدى البلد

احتفل الفنان رامي صبري، بتريند أغنيته الجديدة انتي جنان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب في منشور: "انتي جنان تتخطى حاجز ال٥ مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وترند الأسبوع الرابع على التوالي".

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وكانت قد حققت أغنية "أنتي جنان" للفنان رامي صبري 500 ألف مشاهدة؛ وذلك بعد طرحها بيومين فقط على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

"أنتي جنان" من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان الملحن تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.


ويستعد رامي صبري - خلال الأيام المقبلة - لطرح مجموعة مختلفة ومميزة من الأغنيات وذلك بمناسبة موسم الصيف.

على جانب آخر، يستعد رامي صبري لإحياء مجموعة كبيرة من الحفلات داخل مصر، وفي مختلف انحاء الوطن العربي من المقرر أن يقدم فيها باقة مختلفة من أغنياته التي حققت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.

الفنان رامي صبري رامي صبري أغنية أنتي جنان

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