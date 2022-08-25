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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ رخصت تاني محدش يضحك عليك.. تراجع أسعار الدواجن والكيلو بـ25 جنيهًا

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن “الفراخ” اليوم الخميس في الأسواق إذ سجل سعر كيلو الدواجن (الفراخ) الأمهات بين 24-25 جنيها في الأسواق.

انخفضت أسعار الدواجن اليوم ، أو أسعار الفراخ اليوم كما يطلق عليها البعض ، بشكل كبير مقارنة بأعلى سعر وصلت له خلال الفترة السابقة وهو 45 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء.

ووصل سعر الدواجن البيضاء للمستهلك اليوم الاثنين بين 30-31 جنيها في الأسواق ، بعد ارتفاع سعرها خلال أمس بمقدار 3 جنيهات للكيلو.

وينصح بعض المربيون المستهلك بمعرفة الأسعار قبل الشراء لعدم التعرض للاستغلال.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا قياسيا حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها للأمهات وبين 30-31 للأبيض ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26-8-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم .

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وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 26-8-2022 

الدواجن 

 

الدواجن البيضاء : بين 27 و28 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 30 و31 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.

الدواجن “الفراخ” البلدى :  بين 55- 57 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 50-52 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 30- 33 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 70- 75 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 20 جنيها في المزرعة و بين 24-25 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

سعر جوز الحمام : من 60 جنيهًا.

سعر جوز السمان : 35 جنيهًا.

سعر الأرانب : بين 50 : 55 جنيها للكيلو

الدواجن 

أسعار طبق البيض اليوم في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 52 جنيها للطبق في المزرعة و 58 للمستهلك ، بعد أن وصل 80 جنيها في بعض المناطق أي فقد 18 جنيه ، ووصل سعر الأبيض  48 جنيها في المزرعة ، وبين  53 و 55 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 60 و 63 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم

 

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