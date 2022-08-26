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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة : 30 أغسطس غلق باب التقديمات للدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن اخر موعد التقديمات بالدراسات العليا ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الاداب  ، أن كلية الاداب قامت بفتح باب التقديمات بداية من شهر أغسطس و تستمر التقديمات حتى نهاية نفس الشهر ، مؤكدا على ان التقديمات تبدأ من العاشره صباحا و حتى الواحدة ظهرا بالكلية .

 

على الجانب الاخر ، بدأت جامعة القاهرة فتح باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التقدم للطلاب القدامى اعتبارا من الاثنين 15 أغسطس على أن ينتهي في 15 سبتمبر المقبل، وبالنسبة للطلاب الجدد سيتم فتح باب التقدم اعتبارا من السبت 20 أغسطس الجاري وينتهي يوم 20 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص للمدن الجامعية بجامعة القاهرة.

وتتضمن خطوات التسجيل ملء استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة، ثم تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من موقع الاستمارة الإلكترونية، والدخول على إرشادات التقدم والإقرارات، ثم اختيار جامعة القاهرة، ثم القيام بتحميل الملف الخاص بحالة الطالب وطباعته.

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وتتضمن الخطوة الثالثة رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات https:/eservices.cu.edu.eg، وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة التقديم الإلكترونية، والملف الورقي الخاص بالمدن الذي قام الطالب بتحميله بعد استيفائه، والمرفقات والتي تشمل وصل كهرباء أو مياه أو تليفون، وصورة البطاقة للطالب وولي الأمر، وصورة شخصية رسمية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الضامن.

جدير بالذكر أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد عمليات تطوير ضخمه من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة تنسيق الجامعات كلية الاداب Jobs Education

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