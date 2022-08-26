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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي: القوات الأوكرانية المنسحبة تتخلى عن القتلى والجرحى من المرتزقة

صدى البلد

 قالت وحدات قوات القوزاق المتطوعة داخل الجيش الروسي والتي تقوم بمهام قتالية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إن القوات الأوكرانية تخلت عن مرتزقة أجانب جرحى وقتلى في ساحة المعركة عند انسحابها.


جاء ذلك في تصريح لأتامان (رئيس) جمعية القوزاق عموم روسيا، نيكولاي دولودا، لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة.


وتحدث رئيس القوزاق في اجتماع ضيف للجنة الدائمة للتفاعل مع وسائل الإعلام العاملة تحت إشراف المجلس الرئاسي الروسي لشؤون القوزاق.وقال "إنهم [أي القوزاق] يعثرون على عدد كبير من المرتزقة الأجانب القتلى ومعهم الوثائق. وأن مجموعاتنا من القوزاق أكدت أن القوات المسلحة الأوكرانية تتخلى عن جثث المرتزقة الأجانب القتلى في ساحة المعركة. وعندما تبدأ القوات الأوكرانية في التراجع، فإنها تترك كليهما الجرحى والقتلى ومن ثم رجالنا يساعدون في نقل الجثث إلى وكالات مرخصة بشكل خاص".


وتابع :"تشارك تسع وحدات طوعية تابعة لجمعية القوزاق عموم روسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية".


ويعمل القوزاق أيضا كجزء من وحدات الميليشيات الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.وتتجاوز قوتهم العددية 6500 مقاتل.

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