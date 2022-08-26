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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكمة ونصيحة.. حنان المطعني تروي رحلة دخول عالم حواديت الأطفال

صدى البلد

روت حنان المطعني، مقدمة برامج أطفال، تفاصيل دخولها مجال الإذاعة وبرامج الأطفال، قائلة إن مسيرتها بدأت من برنامج طلائع الإيمان ومن ثم ضيفة ببرنامج روضة الأطفال بماسبيرو، وأخيرا قدمت برنامج خاص للأطفال على قناة الفتح.



وأضافت "حنان المطعني" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن برامج الأطفال لها خصائص معينة، ولذلك يجب أن يتميز مذيع الأطفال بعدة أمور، أهمها حبه للأطفال وقدرته على التعامل معهم بطريقتهم الخاصة، متابعة: يجب أن تتضمن الحدوته والحكاية حكمة ونصيحة لكل طفل.



واسترسلت:" بحب الأطفال واسعى دائما إلى التواصل معهم بطريقتهم وتفكيرهم"، متابعة: نفتقد الآن ثقافة برامج الأطفال والحواديت.

 

وأكملت: اسعى إلى تطوير شكل ومضمون حواديت وبرامج الأطفال لتتماشى مع أفكارهم والتقدم الذي يشهده العالم حاليا.


وأوضحت: يجب أن يكون لدينا برامج أطفال تساعد في تعديل وتهذيب سلوكهم وحمايتهم من الانفتاح التكنولوجي، متابعة: الفترة الحالية نشهد برامج أطفال تستهدف نشر ثقافة خاطئة وبعيدة تماما عن مجتمعنا.

 

حنان المطعني برامج الاطفال الإذاعة حواديت الأطفال اخبار التوك شو

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