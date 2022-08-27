طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

ماتت وهي بتشتغل ... هكذا أعلن أهالي قرية ميت شهالة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية وفاة طبيبة شابة تدعي الدكتورة نورا العبد بأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة الطبيبة نورا العبد بأزمة قلبية مفاجئة:

توجهت الطبيبة الشابة المعروف الدكتورة نورا العبد عنها حسن الخلق والعمل الجاد الي عيادتها حيث أنها تتخصص في النساء والتوليد من أجل خدمة أبناء قريتها، وبدأت عملها كالمعتاد الا أنها أصيبت بحالة أعياء شديدة وفقدان الوعي قاموا علي أثرها بنقلها الي المستشفي الا أنهم أعلنوا وفاتها بأزمة قلبية مفاجئة.

نزل الخبر كالصاعقة علي الجميع الذين أعلنوا أن الطبيبة الراحلة كانت لا تعاني من شي وأنها كانت مخلصة لعملها حيث أنها تعمل اخصائي نساء وتوليد بمستشفي الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية.

الطبيبة الراحلة نورا العبد

الدكتورة نورا العبد طبيبة شابة غيبها الموت:

أزمة قلبية مفاجئة غيبت الطبيبة الراحلة عن خدمة المرضي الذين أعلنوا حزنهم علي وفاة الطبيبة الشابة والذين أكدوا أنها كانت حسنة الخلق تتفاني في خدمة الجميع لا تتأخر عن خدمة المرضي سواء ليلا أو نهارا تليفونها متاح للجميع.

انتشرت عبارات النعي علي وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتي تنعي الطبيبة الشابة الدكتورة نورا العبد وسط حزن كبير بين أصدقائها الأطباء وكذلك بين الجميع من أبناء قريتها ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

نعي أصدقاء الدكتورة نورا العبد علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :

وكتبت أحدي صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " لا حول ولا قوة إلا بالله الدكتورة نورا العبد في ذمة الله ربنا يرحمك يا حبيبتى ويغفرلك ويجعل شبابك شفيع ليكى ويصبر أهلك وحبايبك يا جميلة والله بجد ، مش مصدقة ومحدش مصدق اللى حصل ، عمالة أفتكر كلام و مواقف كتير آوي بينا الفترة الآخيرة دى أنا مش مستوعبة إنها هتبقي ذكري وانى مش هشوفك تانى بس متتعزيش ع اللى خلقك ربنا يثبتك عند السؤال يارب يارب يارب وينور قبرك ويجعلها أسعد لياليكى يارب يارب يارب بنا يكفينا شر فواجع الأقدار لا حول ولا قوة إلا بالله يارب".

الدكتورة نورا العبد

كما ذكرت صديقة أخري " إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون.. د. نورا العبد في ذمة الله .. مش قادرة استوعب الخبر بجد.. عمرى ما شفت فى جدعنتك وطيبة قلبك وتعاملك معانا من اكبر واحد لاصغر واحد.. افتكر كل مرة كان بيبقى فى مشكلة فيها او حالة جاية تولد فى نص الليل و مفيش دكتور متاح كنتى اول واحدة الكل بيكلمك.. لما كنتى بتحبى تقعدى وتاكلى معانا سواء دكاترة او تمريض او عمال.. عمرك ما فرقتى وعمر ماحد اتعامل معاكى الا وارتاح..عمرى ما كلمتك الا ولقيتك موجودة وعمرى ما اتعاملت معاكى الا ولقيت كل الحب والاحترام.. خبر وفاتك مفجع بجد...ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواكى الجنة ويصبر اهلك ويصبرنا على فراقك.. ربنا يرزقك بجنته ويكون انيس ليكى وينور قبرك بنوره يارب وعلى قد ما استحملتى فى الدنيا ربنا يعوضك فى جنته يارب.. كنتى دايما جميلة وروحك حلوة وطيبة.. خسرناكى بدرى اوى بس بتمنى من ربنا يرزقك بكل الل تعبتى عشانه فى الدنيا و يفرحك بجواره وبجوار حبيبه المصطفى يارب ويجمعنا بيكى على خير باذن الله..

لله ما اعطى وله ما اخذ انا لله وانا اليه راجعون".

مديرية الصحية تنعي الطبية نورا العبد:

فيما أصدرت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيبة الراحلة الدكتورة نورا العبد" إنا لله وإنا إليه راجعون .. يتقدم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وجميع قيادات صحة المنوفية وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ومستشفى الشهداء المركزي بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الدكتورة " نورا العبد" أخصائي نساء وتوليد بمستشفى الشهداء المركزي ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

الطبيبة الراحلة نورا العبد

نعي نقابة الأطباء للطبيبة نورا العبد:

كما نعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية الطبيبة الراحلة الدكتورة نورا العبد " ينعي مجلس نقابة الاطباء وفاة الدكتورة نورا العبد أخصائي النساء و التوليد بمستشفى الشهداء المركزي داعين الله عز و جل ان يتغمدها بواسع رحمته و ان يسكنها فسيح جناته و ان يلهم ذويها الصبر و السلوان".