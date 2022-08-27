عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد سن الخمسين..عنصر غذائي يرجعك شباب من تاني |موجود في خضار رخيص

عناصر غذائية
عناصر غذائية

تتغير احتياجاتنا الغذائية مع تقدم العمر، على الرغم من أنك ربما كنت تأكل نفس الطعام لسنوات، فقد يأتي وقت لم يعد هذا الطعام يناسبنا.

وقال آنا بيندر اختصاصية التغذية، يمكن أن تكون هناك أيضًا تغييرات جسدية مرتبطة بالعمر تحدث في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة المزمنة، مثل الإجهاد أو تعاطي الكحول، التي تسبب تلفًا التهابيًا في القناة الهضمية.

txt

غير الفول والبيض.. اعرف وجبة الإفطار المثالية حسب سنك | لن تتوقعها

txt

متعزمش ابنك على الفطار في مطعم لهذا السبب | تحذير خطير

ومع ذلك يحدث أيضًا أننا بحاجة إلى البدء في استهلاك المزيد من العناصر الغذائية لأسباب مختلفة، مع تقدمنا ​​في العمر، تضعف العظام، لذلك من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم، أيضًا يفقد الجلد مرونته، لذلك تساعد الأطعمة الغنية بفيتامينات E و C، مثل بذور عباد الشمس واللوز والسبانخ، ومع ذلك، فإن أحد العناصر الغذائية التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو الألياف.

فوائد الألياف الطبيعية 

الألياف هي كربوهيدرات معقدة وهي عنصر غذائي حيوي للجميع. يساعد الجسم على هضم الطعام ويسمح بحركات الأمعاء الصحية، يمكن أن يؤدي نقص تناول الألياف يوميًا إلى إبطاء عملية الهضم والإمساك.

بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم، تساعد الألياف أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب، الألياف القابلة للذوبان، مثل التفاح والكمثرى والفول ودقيق الشوفان، تقلل من كمية الكوليسترول التي تمتصها، يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من الألياف في الواقع إلى تقليل كمية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم ، والذي يشار إليه عادةً باسم الكوليسترول "الضار"، يمكن أن يساعد تناول 5-10 جرام فقط من الألياف غير القابلة للذوبان يوميًا في تحقيق ذلك، وفقًا لتقارير Healthline.

على الرغم من أهمية الألياف في أي عمر، إلا أنه بعد سن الخمسين ، يحتاج جسمك إلى مزيد من الألياف، لا تتباطأ عملية التمثيل الغذائي مع تقدمك في العمر فحسب، بل تميل إلى زيادة الوزن وتصبح الألياف أكثر أهمية للحفاظ على العمليات الجسدية المثلى، وفقًا لتقارير The LIst.

فيتامينات صحة القلب الجهاز الهضمي الكحول التفاح الشوفان الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

تطور مفاجئ.. فرمان فرنسي بتأجيل انتقال مشاريبوف إلى الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

الأهلي ينتظر الحصول على 3.5 مليون دولار في الساعات المقبلة.. تفاصيل

مستعد وجاهز.. إكرامي يفاجئ الجميع عن عودة رمضان صبحي للأهلي| ماذا قال؟

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

موضوعات متعلقة

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

لن تتوقعه.. سعر فستان درة يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : هتتجوز حبيبك

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : هتشتري سيارة غالية

برج القوس .. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : حالتك المالية غير مستقرة

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : اكسب ثقة شريك حياتك

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : متتسرعش

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 27 أغسطس 2022 : توتر في المنزل

ترشيحاتنا

بعد اقتراب اسمه من الأهلي.. وحيد خليلوزيتش وصل بمنتخب المغرب لكأس العالم

الاتفاق النووي .. هل تهاجم إسرائيل إيران بعد إنهاء أمريكا للصفقة؟

هل التبرع بالدم يحتسب صدقة ؟ اعرف أفضل أنواع الصدقات الجارية

موعد مباراة الزمالك المتبقية في الدوري المصري والقناة الناقلة

طبيبة الغلابة.. وفاة دكتورة داخل عيادتها بأزمة قلبية والحزن يخيم على قريتها بالمنوفية

فضل الصدقة .. أنواعها وفوائدها و5 أخطاء تحرمك من أجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

بحبل السرة.. شاهد استخراج رضيع حي من تحت التراب بباكستان

ظهر عليها الكبر.. نيللي كريم بإطلالة لن تصدقها|شاهد

فساتين مكشوفة.. البطانة وضعت 3 فنانات في مأزق| نوال الزغبي الأبرز

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ