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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات يكشف تطورات خليفة سواريش في الأهلي.. فيديو

سواريش مدرب الأهلي
سواريش مدرب الأهلي

 

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، تطورات ملف المدير الفني المنتظر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في ظل اقتراب ريكاردو سواريش من الرحيل.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "واضح أن سواريش ليس على مستوى طموح مجلس إدارة النادي الأهلي وكذلك الجماهير، رغم أن المدرب لم يحصل على فرصته بشكل كامل". 

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أضاف: "موسيماني لن يعود إلى الأهلي، وخليلوزيتش بسبب كونه تصادمي، قد يبتعد عن تدريب الأهلي". 


وبالنسبة لـ كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق: "خيار مطروح للنادي الأهلي، وليس للأهلي فقط، بل يتحرك كامل أبو علي رئيس النادي المصري، للتعاقد مع كيروش لتدريب الفريق البورسعيدي". 


وختم حديثه قائلا: "مفاوضات المصري مع كيروش بالنسبة لي غريبة، خاصة أن حسام حسن وإبراهيم حسن يسيران بشكل مميز مع المصري ولديهم مكانة خاصة لدى الجماهير". 

 

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