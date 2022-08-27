أبرزها التدخلات الخارجية.. الرئيس التونسي يكشف أهم أسباب قضايا أفريقيا

قال الرئيس التونسي، قيس السعيد، إن القضايا التي عرفتها أفريقيا على مر أكثر من نصف قرن جاءت نتيجة جملة من الأسباب ليس أقلها التدخلات الخارجية وغياب المؤسسات، فضلًا عن غياب العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأضاف الرئيس التونسي، خلال كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8" والذي أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لبناء مجتمعات عادلة ومرحلة جديدة في الإنسانية، يجب النظر إلى التاريخ والأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع.

في سياق متصل، تقدم قيس سعيد، الرئيس التونسي، بالشكر للدول الأفريقية، وذلك لاختيارها تونس كـ محتضن للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية.

وأكد "قيس سعيد" خلال كلمته بـ مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، أن العالم يجب أن ينظر إلى الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في الدول الأفريقية، بالرغم من أنها دول غنية بالثروات، مشددا على ضرورة البحث عن السبل التي تمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق تطلعاتها وأحلامها.

وقال: “الأوضاع في أفريقيا تأثرت كثيرا جراء جائحة كورونا، كما أنها أثبتت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب، فيما يخص اللقاحات وعدم توفرها في أفريقيا”.

وشدد على ضرورة تصور آليات جديدة لدعم وتطوير أفريقيا، ومساعدة الدول الأفريقية في تحقيق أحلامها.

