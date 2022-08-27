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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتخذ قرارا جديدا بشأن نظام التقييم في الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقاءه الاول مع محرري الصحف اليوم ان الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من أجل ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم : سنعيد الاهتمام بالقرائية لنضمن عدم صعود الطلاب للصفوف التالية بدون اجادة القراءة والكتابة بشكل صحيح يتناسب مع مرحلته الدراسية.

واضاف وزير التربية والتعليم : لابد ان يعلم كل طالب استعداداته وقدراته الحقيقية ، فالشطارة ان يكون الطالب متميز ولذا سنهتم بالموهوبين و المتفوقين في المرحلة الحالية

وشدد وزير التربية والتعليم على ان نظام التقييم في المرحلة الثانوية لابد ان يتم تضفيره بشكل افضل من الان ، مؤكدا ان المعلمين لابد ان يتدربوا على نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية ، مع التأكيد على عدم اهمال مستشاري المواد في الخطوات القادمة

واوضح وزير التربية والتعليم انه اصدر تعليمات بإعداد حقيبة تدريبية لتحقيق هذا الهدف بحيث يكون المعلم متمكن في جميع المدارس الثانوية في مصر

وقال وزير التربية والتعليم : سنعقد اجتماعات دورية مع مديري المديريات التعليمية للوقوف على كل القرارات الجديدة و آليات التنفيذ ، و سيتم محاسبة المقصرين

واضاف ان الوزارة تعمل الان على اعداد جهاز متابعة قوي جدا و سننزل جميعا وانا اولهم للتفتيش على المدارس

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