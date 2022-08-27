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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

ليفربول
ليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن جدول مواعيد مواجهات الريدز في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 عن وقوع ليفربول وصيف دوري الأبطال في مجموعة متوازنة بالنسبة للفريق.

ووقع فريق ليفربول في المجموعة الأولى بجانب الثلاثي أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الإسكتلندي.

وكان ليفربول خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة 2021-2022 أمام فريق ريال مدريد الإسباني الذي توج بالبطولة للمرة 14 في تاريخه.

تحديد موعد مواجهات ليفربول في دور المجموعات من دروي أبطال أوروبا

7 سبتمبر - نابولي (خارج الديار)
13 سبتمبر – أياكس (آنفيلد)
4 أكتوبر – رينجرز (آنفيلد)
12 أكتوبر – رينجرز (خارج الديار)
26 أكتوبر – أياكس (خارج الديار)
1 نوفمبر – نابولي (آنفيلد)

محمد صلاح دوري ابطال أوروبا ليفربول جدول مباريات ليفربول موعد مواجهات ليفربول

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