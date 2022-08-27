الشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحائزة على نوبل تستعد لنشر أول عمل روائي..تفاصيل

معجزة صغيرة لا تشبه أي شيء..

خلال الفترة المقبلة تستعد الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل لويز جلوك لنشر أول عمل روائي لها في المملكة المتحدة خلال وقت لاحق من هذا العام.

أول عمل روائي لـ لويس جلوك

والرواية بعنوان Marigold and Rose: A Fiction وهي "قصة نثرية" حول توائم أرادت أمهما متابعتهما في السنة الأولى من حياتهما حيث "يبدآن في تجميع العالم معًا أثناء انتقالهما بين قصص الأم" منذ زمن بعيد " "والأب" ذات مرة".

الكتاب، الذي يبلغ طوله 64 صفحة فقط وسيصدر في أكتوبر، هو كما ذكره ناشر لويس جلوك.

وأضاف: "في نفس الوقت الرواية حزينة ومضحكة، وقد تم تصويرها بشعور من الإعجاب، فهي معجزة صغيرة لا تشبه أي شيء كتبته لويز جلوك".

الجدير بالذكر أن الصحافة المستقلة في وقت سابق نشرت 10 مجموعات شعرية من أصل 13 للشاعرة لويز جلوك.

وقد قال مايكل شميدت، العضو المنتدب في Carcanet، إن "كل كتاب من كتب لويز جلوك يمثل مفاجأة فريدة ورائعة".

وأضاف: أنه وزملاؤه "لم يكونوا مستعدين تمامًا لهذا العمل، في النثر - وهو نوع من النثر لم نشهده من قبل، لأنه من أفواه الأطفال، فالعنوان، واضح، وصادق.

لويس جلوك.. صوت شعري لا لبس فيه

وقد فازت لويز جلوك بجائزة نوبل في عام 2020، حيث أشادت الأكاديمية السويدية بـ "صوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي يجعل الوجود الفردي عالميًا بجمالها الصارم". وقد أصبحت لويس جلوك أول امرأة أمريكية تفوز بذلك منذ توني موريسون في عام 1993. وقد قال أندرس أولسون، رئيس لجنة جائزة نوبل، إن صوت جلوك كان "صريحًا ولا هوادة فيه" ، وأن " لويس جلوك تسعى إلى العالمية، وفي هذا تستلهم من الأساطير والزخارف الكلاسيكية الموجودة في معظم أعمالها".