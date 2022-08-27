غدًا.. نادي أدب آفاق اشتراكية يحتفي بـ «ماكيت القاهرة»

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء غد الأحد، الكاتب طارق إمام لمناقشة روايته الأخيرة «ماكيت القاهرة».

يناقش الرواية الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بجامعة حلوان، والناقدة فاطمة عبد الله، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي أدب آفاق اشتراكية.

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يذكر أن طارق إمام صدر له 11 إصدارًا بين الرواية والمجموعة القصصية منها: هدوء القتلة، الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس، طعم النوم، مدينة الحوائط اللانهائية، وترجمت بعض أعماله إلى أكثر من لغة، ووصلت روايته «ماكيت القاهرة» إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية عن العام الحالي 2022، كما حصد طارق إمام عدة جوائز عربية ودولية أبرزها: الدولة التشجيعية، ساويرس، سعاد الصباح، متحف الكلمة الإسبانية، والجائزة المركزية لوزارة الثقافة .



يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.