الشرشابي: تم إخطار المرور لإيقاف ترخيص أي سيارة يلقي مالكها القمامة بالشارع.. فيديو

كشف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أن محافظ القاهرة وجه بأن تكون المحافظة نظيفة بدرجة فوق الممتازة، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك احدث المعدات التي تستخدم في شوارع أوروبا من أجل النظافة.

واضاف "الشرشابي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن تم تدريب عمال النظافة علي تلك المعدات الحديثة لكي يستطيع استخدامها بسهولة تامة وتم تغيير الملابس الخاصة بهم .

وتابع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة أن المحافظة تمتلك ما يقرب من ٢ مليون سيارة مملوكة للمواطنين من داخل المحافظة، موضحا أنه تم إخطار المرور لإيقاف ترخيص اي سيارة يلقي مالكها القمامة بالشارع.