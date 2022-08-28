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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلص منها فورا.. 4 أشياء موجودة في كل بيت تجذب الطاقة السلبية

المنزل
المنزل

لا توجد أسرة تقريبًا لا تحتفظ بالأشياء التي لم تعد بحاجة إليها، بالإضافة إلى ذلك، نستخدم بعض الأشياء التي لا تجلب لنا طاقة التقدم كديكور، لكي تنتشر الطاقة الجيدة في منزلك، تحتاج إلى التخلص من أشياء معينة.

وفي هذا التقرير نستعرض الأشياء التي يجب أن تتخلص منها فورا للتخلص من الطاقة السلبية.

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ساعة مكسورة

الساعة التي لم تعد تُظهر الوقت الصحيح ترمز إلى الركود ، والذي يتناقض مع تدفق الحياة، يجب ألا تكون الساعات المكسورة وغير العاملة في المنزل، حتى عندما تذكرنا بالذكريات واللحظات الجيدة.

المرايا المكسورة

وفقًا للعديد من المعتقدات، فإن الزجاج المكسور يجلب الحظ السيئ، لا تلصق مرآة مكسورة بلصقها بعيدًا على الفور. أيضًا ، على الرغم من أنها متصدعة فقط، فلا ينبغي أن تظل في المنزل.

الصور الباهتة

عدم تعليق الصور الباهتة أو غير المحددة أو الباهتة على الجدران أو داخل إطار، فإنهم يجتذبون الطاقة السيئة.

صدف البحر

الأصداف تذكارًا شائعًا من البحر وديكورًا في المنزل، لكنها ترمز إلى البيوت الفارغة وبالتالي فهي تجتذب أجواء سيئة. لا ينصح بإبقائها في المنزل أو المكتب أو أي مكان مغلق. 

الطاقة السلبية المنزل الطاقة صدف البحر الجدران جلب الحظ

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