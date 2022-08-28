برفقة شريف سلامة.. شاهد أحدث ظهور لـ داليا مصطفى من الساحل

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة داليا مصطفى في صورة سيلفي عبر خاصية الاستوري، برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.