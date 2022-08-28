رفع 1920 طن مخلفات وقمامة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على إجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها 1920 طناً بـ 14 مركزاً ومدينة، منهم “كفر الشيخ 256 طناً، وببرج البرلس51 طناً، وبسيدي سالم 156طناً، وبسيدي غازي 44 طناً، وببلطيم 118 طناً، وبالرياض 112 طناً، وبالحامول 162 طناً، وبمصيف بلطيم 40 طناً، وبقلين 121 طناً، وببيلا 176 طناً، وبدسوق 244 طناً، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طناً وبمسير 27 طناً، و50 طناً تم رفعها من خلال إدارة النظافة بالمحافظة، بإجمالي 1920 طن مخلفات”، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

