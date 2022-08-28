وزير التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى ‏30 سبتمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى ٣٠-٩-٢٠٢٢.
وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية كما نص القرار في المادة الثانية إلي استمرار فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم .
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، بأن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم.
وأشار إلي أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل قصيرة له علي الهاتف المحمول.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلي موقعي ( دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.
وأشار مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
وأضاف أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد اصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف ( مرتبات حكومية مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر ) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مديري المديرية أسبوعيًا.