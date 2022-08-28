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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى ‏30 سبتمبر

بطاقة التموين- أرشيفية
بطاقة التموين- أرشيفية

 

أصدر  الدكتور علي المصيلحي  وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى ٣٠-٩-٢٠٢٢.

وأشار  الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن ‏التوجيه يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية كما نص القرار في المادة الثانية إلي استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم .‏

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وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏بأن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

وأشار إلي أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له علي الهاتف المحمول.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلي موقعي ( ‏دعم مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول علي بطاقة الدعم.

وأشار مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي ان ‏يتقدم احد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وأضاف أحمد كمال  المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن ‏الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، كان قد اصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة علي بون الصرف ( مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر ) بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري  المديرية أسبوعيًا.
 

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