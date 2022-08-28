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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة الناتو.. تسريب وثائق عسكرية سرية تحتوي على بيانات الأسلحة ومهام الحلف

حلف الناتو
حلف الناتو

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن مجموعة من القراصنة تبيع وثائق عسكرية سرية على الإنترنت تحتوي على بيانات حول أنظمة الأسلحة الحديثة لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب “بي بي سي”، تمكنت مجموعة من الهاكرز من الوصول إلى البيانات المتعلقة بشركة تصنيع أسلحة أوروبية كبرى، MBDA Missile Systems، وهي شركة أوروبية مقرها فرنسا.

وأضافت أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يقوم بتقييم حجم هذا التسريب وتقدير مدى عواقبه.

وقال متحدث باسم الناتو، "نحن نقوم بتقييم الوضع ببيانات يزعم أنها سرقت من MBDA. ولا نرى أي مؤشر على أن سلامة أي من شبكات الناتو قد تعرضت للخطر".

وأقرت شركة MBDA أن الحزمة المعروضة للبيع تحتوي على مستندات تخصها، لكن الشركة تؤكد أنه لا يوجد شيء سري في الملفات المسروقة.

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وتدعي الشركة أن المعلومات تمت سرقتها من قرص صلب خارجي تم اختراقه، مضيفة أنها تتعاون مع السلطات في إيطاليا حيث حدث التسريب، وبحسب الموقع البريطاني، فإن التحقيق يركز على أحد موردي MBDA.

ويتم بيع البيانات المسروقة في المنتديات ويبلغ حجم المعلومات 80 جيجابايت، والسعر 15 بيتكوين حوالي 321 ألف دولار أمريكي.

بيع البيانات المسروقة

وفي إعلان لبيع البيانات المسروقة، قال الهاكر إن لديهم معلومات سرية حول موظفي الشركات المشاركة في تطوير المشاريع العسكرية المغلقة، وكذلك وثائق المشروع والرسومات والعروض التقديمية ومواد الفيديو والصور والعقود، والمراسلات مع الشركات الأخرى.

وفي عينة مجانية من البيانات بحجم 50 ميجابايت  تتضمن، وثائق تحمل علامة سرية الناتو والاستخدام المقيد لحلف الناتو و المعلومات الخاضعة للرقابة غير السرية.

وتحتوي الملفات علي تفاصيل مهمة "استخبارات الاتصالات" التي أجراها سرب جوي أمريكي في أواخر عام 2020 في إستونيا فوق دول البلطيق. 

وهناك بيانات عن المفاوضات والاسم الكامل ورقم الهاتف وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” للشخص الذي يزعم أنه قاد العملية.

وقال مسؤول سابق في الناتو، "هناك عدد كبير جدا من الوثائق السرية في الناتو"، منوها بأن احتمال رفع السرية عن هذه الوثائق ضعيف، ووفقا للمسؤول، فإن معظم الملفات يبدو أنه تم إنشاؤها بين عامي 2017 و2020.

الناتو فرنسا بيتكوين وثائق عسكرية سرية حلف شمال الأطلسي دول الناتو

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