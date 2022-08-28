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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أخليت مسؤوليتي.. ما سر إصرار يوسف الحسيني مجددًا على إيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر؟

يوسف الحسيني ينصح
يوسف الحسيني ينصح بإيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر

أثار الإعلامي يوسف الحسيني حالة من الجدل الواسع والتساؤلات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نصيحته التي وجهها للجميع من خلال أحد البرامج التليفزيونية، حول الدولار، قائلاً: «الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر».

وتساءل الكثير من متابعي الإعلامي يوسف الحسيني عن سبب تقديمه تلك النصيحة حول الدولار، ولماذا حدد تاريخ 15 سبتمبر، خاصة أنه خرج إلى الجمهور، مساء أمس السبت، مؤكدًا على ما قاله في السابق.. فما أصل الحكاية؟

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اللى عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، المُذاع عبر قناة مصر الاولى، مساء الأحد الماضي، نصيحة إلى جميع المصريين بشأن الدولار قائلاً: «اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. الحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر».

لماذا نصح يوسف الحسيني بإيداع الدولار بالبنوك قبل 15 سبتمبر

أوضح الإعلامي يوسف الحسيني، نصيحته للمصريين بإيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر، بأن الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية من أوروبا على مصر خلال الأرباع القادمة، محذرًا من الاحتفاظ بالعملة الدولارية خلال الفترة المصرية، واعتبارها جزءًا من استثمار، مضيفًا: « زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الكل جري يغير الدولار في البنك، طيب ألحق وأنقذ نفسك قبل 15 سبتمبر المقبل».

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني يدعو من جديد لإيداع الدولار في البنوك 

لم يمر سوى أسبوع واحد فقط على نصيحة الإعلامي يوسف الحسيني للمواطنين المصريين بإيداع الدولار في البنوك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، إلا وكرر نصيحته مرة أخرى عليهم في مستهل حديثه في برنامج “التاسعة” المُذاع عبر قناة مصر الأولى.

استهل الإعلامي يوسف الحسيني حديثة خلال البرنامج متسائلاً عن أوضاع الدولار بصورة تشير إلى صدق نصيحته حيث قال: « أخبار الدولار إيه؟ ملاحظين إنه مستقر»، مضيفًا: « أنا أخليت مسئوليتي».

يوسف الحسيني

مدينة العلمين الجديدة ليست للأغنياء فقط 

في سياق حديث الإعلامي يوسف الحسيني عن الاستثمارات الأوروبية القادمة إلى مصر في الفترة القادمة، لفت إلى الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر خلال فترة رئاسته على مصر، خاصة استقبال الرئيس السيسي لزعماء وقادة العرب في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح يوسف الحسيني أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السييي لزعماء وقادة العرب في مدينة العلمين الجديدة بمثابة ختم أن هذه المدينة ليست مصيفية فقط وإنما مدينة متكاملة، وقال: «الرئيس السيسي بيقول للمصريين اتفضلوا عيشوا في العلمين الجديدة، طول السنة فيها شغل وحركة وتعليم.. من يرى أن مدينة العلمين الجديدة للأغنياء فقط مش فاهم حاجة، فهي مدينة لكل فئات المجتمع، مش هقدر أتكلم عن حجم المبيعات بها علشان اللهم لا حسد».

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