جامعة حلوان الأهلية تستقبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة بمقر مجمع الفنون والثقافة

بدأت جامعة حلوان الأهلية اليوم أستقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسي فى عين حلوان للإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول التقدم لجامعة حلوان الأهلية وكذلك التعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق وكافة المتطلبات ليكون الطلاب جاهزين للالتحاق بالعام الجامعى الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

وأكد الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بأن تكون جامعة حلوان الأهلية نموذجا يحتذى به، من حيث جودة التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة فى التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعى وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والإبتكار.

وأشار إلي أنه يجري الآن الاستعداد بكل الطرق من أجل تجهيز البنية الأساسية وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقاً للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.