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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرض أم تطوع.. آراء الأزواج في المشاركة بأعمال المنزل| فيديو

صدى البلد

تعتبر المشاركة واحدة من أهم أساسيات الزواج الناجح، وهي وسيلة لتخطي عقبات كثيرة قد تقع على كاهل أحد الأطراف دون الآخر، وتتسبب له في ضغوطات نفسية تفوق قدراته.

ومن هنا رصدت عدسة صدى البلد آراء عدد من الأزواج عن أهمية المشاركة في الحياة الزوجية، سواء بالأعمال المنزلية أو تربية الأطفال، وعن وجهة نظرهم في تعدد الزوجات.

وكانت الآراء متباينة بين من يرفض تماماً تحمل مسئولية إضافية بالمشاركة في الأعمال المنزلية بعد انهاء مهام عمله، وسيدات تؤكدن، مدى حرص أزواجهم على المساهمة في تنظيف وترتيب المنزل.

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أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

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قال محمود عبد الجليل، إنه متزوج منذ حوالي ٦ سنوات، ويحاول قدر المستطاع مشاركة زوجته في مهام البيت والأطفال، ويرفض فكرة تعدد الزوجات خاصةً في ظل ارتفاع مستوي المعيشة.

وتابعت مروة جلال، أنها ترى أن المهام المنزلية عمل مشترك، ليس فرضاً على الزوجة وانما تطوع، وترفض فكرة التعددية ما دامت قادرة على تلبية طلبات زوجها.

وأوضحت كريمة محمد، أنها موظفة وزوجها موظف وكلاهما يسعى وراء لقمة العيش، وتعتبر الحياة بالنسبة لهم أساسها المشاركة، وتقبل فكرة تعدد الزوجات في حالة قدرة الزوج على توفير متطلبات الجميع.

الأعمال المنزلية الزواج الحياة الزوجية تعدد الزوجات مستوى المعيشة

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