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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تستعرض رشاقتها أمام المرآة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت ياسمين رئيس صور جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "انستجرام".


وتألقت ياسمين رئيس بإطلالة ملفتة، وهي تقف أمام المرأة، ارتدت بادى كت مكشوف البطن رمادى اللون ونسقت عليه بنطال بنفس اللون، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية على كتفيها مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وأحمر للشفاه.


وتنتظر النجمة ياسمين رئيس عرض فيلمها الجديد  " خطة مازنجر" للنجمة ياسمين رئيس، والمقرر إطلاقه عرضه قريبا، ليكشف عن جريمة خطف تقودها فاتن، ولكنها لا تعرف إلى أي مدى ستكون عواقبها.

 

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

 

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

 

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.

 

وفي الوقت نفسه، تستكمل ياسمين رئيس مشاهدها في فيلمها ضرب نار، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.

 

وقد خاضت ياسمين رئيس مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي عُرضت في إطار حفلات موسم الرياض، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد، وشاركها في البطولة النجوم دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

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ياسمين رئيس تستعرض رشاقتها مكشوف البطن اطلالة ملفته مسلسل بابا المجال فيلم خطة مازنجر

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