أيمن صقر: منظومة التعليم مستمرة لأنها خطة والدولة عايزة كدة

قال الكاتب الصحفي أيمن صقر، إن منظومة التعليم مستمرة على ما هي عليه لأنها خطة دولة، «والدولة عايزة كدة».

وأضاف "صقر"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أوضح كل شيء خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن هذه الخطة ستكون ناجحة.

وتابع أن مناهج رابعة ابتدائي ستشهد تخفيفًا في المنهج، والمعلمون والموجّهون وأولياء الأمور شركاء جدد لوزارة التعليم، لافتًا إلى أن الكتب الدراسية للصفين الرابع والخامس الابتدائي سيتم الانتهاء من طباعتهم قريبًا، وتسليمهم للمدارس.

وأوضح أنه سيتم تدريب المعلمين على كيفية شرح مناهج الصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم أكد أنه لا إقصاء لأحد وسيتم التعاون بين الجميع من أجل حل أي مشكلات تواجه العملية التعليمية.

وأكد أنه ليس هناك تعديلاً في المنهج؛ إنما سيتم معرفة المشكلات التي تواجه المدرسين والطلاب وأولياء الأمور بخصوص العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الأساس في تطوير المناهج هو الفهم، وطلاب الصف الرابع الابتدائي اتضح أنهم «حافظين مش فاهمين».