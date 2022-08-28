المجلس الأعلى: استثناء هؤلاء الطلاب من التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يستقبل جميع الطلاب إلكترونيا ماعدا طلاب الشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، لأن هناك الكثير من الأوراق والإجراءات الخاصة بهؤلاء الطلاب والتي تجعل من الصعب أن يكون تنسيقهم إلكتروني بل يكون التقديم ورقيا.

وأضاف الغر في تصريح خاص لصدى البلد، إنه سيتم استقبال الطلاب بعدد من الكليات والبرامج الجديدة هذا العام بالجامعات الخاصة ، حيث أن هذه الجامعات تواكب هي أيضا احتياجات سوق العمل من خلال طرح هذه البرامج.

وتواصل الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.

مواعيد تنسيق الجامعات الأهلية

وتقرر بدء تنسيق الجامعات الأهلية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي :

https://www.elbalad.news/www.tansik.egypt.gov.eg

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الطب والجراحة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.



الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

اللغات والترجمة 55%.

الاقتصاد والإدارة 55%.

التربية 55%.

الإعلام 55%.

الفنون التطبيقية 55%.

العلوم الاجتماعية 55%.

السياحة والفنادق 55%.

الحقوق والقانون 55%.

التمريض 55%.

الأثار 55%.

علوم سينمائية 55%.