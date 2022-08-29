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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الاتصالات في الصين يشهد نموا خلال يناير-يوليو 2022

صدى البلد

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الاتصالات في الصين سجل توسعا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت الايرادات الصناعية المجمعة بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 944.2 مليار يوان (حوالي 137.87 مليار دولار أمريكي)، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتوسعت الأعمال الناشئة فى الصين ، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الإنترنت وإنترنت الأشياء بسرعة خلال هذه الفترة. وشهدت إيرادات الأعمال الناشئة لعمالقة الاتصالات الثلاثة في الصين - تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - ارتفاعا بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 184.3 مليار يوان.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت عائدات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 131.7 في المائة على أساس سنوي، بينما زادت عائدات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء بنسبة 60.3 في المائة و25.9 في المائة على التوالي.

شبكة الجيل الخامس

كما تم إحراز تقدم مطرد في بناء محطات قاعدية لشبكة الجيل الخامس. وبحلول نهاية شهر يوليو الماضي، وصل عدد المحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس في الصين إلى ما يقرب من 1.97 مليون. 

الصين قطاع الاتصالات شبكة الجيل الخامس البيانات الضخمة انترنت

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