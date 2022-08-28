فتاة غيبت المخدرات عقلها .. شوفت امي بتخون ابويا فى بيتنا

استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، وسط بكاء رب الأسرة الذى لم ينقطع طوال الحلقة.

وقالت الفتاة التى غيبت المخدرات عقلها خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها رأت والدتها تخون والدها مع شاب صغير في السن.

وتابعت الفتاة المريضة:" أهلى بيعذبوني ويربطونى بالسلاسل مش عاوزنى انزل وأعيش حياتى".

وأكدت الفتاة، أنها تحب شخص وتريد الزواج منه، لأنه يخاف عليها أكثر من أسرتها.

رب المنزل

وقال رب أنه يعمل ويكافح من اجل ابنائه، معقبا:" بقالى 28 سنة متزوج ومعاناتي بدأت منذ 8 سنوات، بسبب مرض ابنته وابنه، معقبا:" بيشربوا مخدرات، البنت اتجوزت عرفى مرتين وبتكلم ولاد معرفهاش ".

وأوضح الأب، قائلا:" أن ابنائه لا ينامون اطلاقا، ودائما يخرجون من المنزل ويعودون بعد أيام".