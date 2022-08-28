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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء اليوم الأحد.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة،  يفيد  نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل.

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انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.
وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمي، لتلقي العلاج اللازم.
وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وباشر فريق الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد أسبابه.
تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الاسكندرية الدخيلة الحماية المدنية النيابة العامة شقة سكنية الهانوفيل نشوب حريق

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