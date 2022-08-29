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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الحزب الجمهوري يدعم ترشح ترامب في انتخابات 2024

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف استطلاع رأي لصحيفة "يو إس أيه توداي" عن استمرار دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين أوساط الحزب الجمهوري، للترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

 

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الاستطلاع أُجري بعد تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" مقر ترامب بمنتجع "مار أيه لاجو" بولاية فلوريدا. وتشير النتائج إلى قبضة ترامب المستمرة على الحزب الجمهوري على الرغم من مشاكله القانونية الكثيرة.

 

وقال: "نحو 59% من الناخبين الجمهوريين إن ترامب يجب أن يكون مرشح الحزب في عام 2024، وأنه يستحق "أن يعاد انتخابه"، بينما قال 41% ممن شملهم الاستطلاع إنه حان الوقت لإجراء تغيير بالحزب، وأن ترامب يجب ألا يخوض الانتخابات".

في المقابل، قال 56% من الناخبين الديمقراطيين الذين تم استطلاع آرائهم، إنه آن الأوان لإحداث تغيير في الحزب الديمقراطي، بينما قال 44% إن الرئيس جو بايدن يجب أن يكون مرشح الحزب لانتخابات 2024، وأنه يستحق أن يعاد انتخابه.

ويرى نحو 82% من الناخبين الجمهوريين أن ترامب بإمكانه الفوز في الانتخابات، بينما قال 60% من الناخبين الديمقراطيين نفس الشيء بالنسبة لبايدن.

الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي انتخابات 2024 اف بي آي

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