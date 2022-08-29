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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع: ربما ينتظرك شيئًا أهم بكثير مما فقدت

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت حنان مطاوع بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

و علقت علي الصورة قائلة: ربما ينتظرك شيئًا اهم بكثير مما فقدت، تفاءل .

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وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي بمسلسل "وجوه" الذى يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022  تنقسم أحداثه لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية "سلمى" وعنوانها "وش تالت"، والحكاية الثانية تحت عنوان "ميتا فيرس"، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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