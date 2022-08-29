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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة: الانضمام للأهلي كان حلمي وسفري لتركيا مرهون بموافقة النادي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق موقف محمد مجدي أفشة نجم الأهلي من الاحتراف في الدوري التركي خلال الفترة المقبلة. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن افشه هاتفه أمس وأخبره أنه تلقي بالفعل عرضا تركيا للرحيل عن الأهلي مشددا أنه ينتظر قرار مجلس إدارة النادي وفي حال الرفض سيستمر في الفريق بصدر رحب.

 

وأضاف شوبير أن مصيره في يد مجلس الإدارة وسيحترم القرار أيا كان مشددا أن في حال موافقه الأهلي سيسافر لتركيا و “ يشوف أكل عيشه ”.

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وتابع أن حلمه الأكبر منذ الصغر كان الانضمام للأهلي مشددا أن افشه اخبره أن والده “يخاصمه ” حال هزيمة الأهلي .

 

 

وعن عمليه الفتق فأكد أفشة على لسان شوبير أنه أصيب بالفتق في الجهة اليمني قبل الانضمام للأهلي وأجرى العملية؛ لكنه أصيب بفتق في الجهة اليسرى منذ فترة أثناء اللعب في الأهلي ولكنه تحامل على نفسه بصعوبة الحصول على إجازة. 

 

وأضاف أن أفشة أخبره أنه يعاني منذ ٣ أشهر من تلك الإصابة وكان يعاني من آلام شديدة؛ مشددا أنه انتظر الحصول علي إجازة لمدة ١٥ يوما ثم أجرى العملية وسيقوم بفك السلك اليوم. 

 

وتابع أن أفشة أخبره أنه سيبدأ من الغد في الجري بشكل طبيعي مشددا أن لعبه للأهلي هو حلمه وسيبذل قصاري جهده لإسعاد جماهير الفريق. 

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