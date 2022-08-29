محافظ الأقصر يشكل لجنة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شكل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر قرار رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تشكيل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظة برئاسته وعضوية نائب المحافظ والسكرتير العام، والكسرتيرالعام المساعد للمحافظة ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة ،وممثل عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن المجتمع المدنى.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية ضمن استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل .



وذلك بناءا على قرار ارئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الإطار التنظيمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية،



وكان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر قد دعا الشركات والأفراد والمؤسسات الأهلية إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg وقد بدأ التسجيل فى الفترة من 21 أغسطس الجارى على ان يستمر التسجيل حتى 7 سبتمبر المقبل.



وتستهدف مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى تقع ضمن الفئات المستهدفة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين .



فئة المشروعات كبيرة الحجم ، و فئة المشروعات المتوسطة ، و فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .



أما شروط وآليات المشاركة يتم التقدم للمشاركة فى المبادرة للشركات والأفراد ، وان يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية / تختص بالمرأة ) ، وان يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة فى المحافظة أو يتضمن عنصر ابتكارى ، و أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة المشاركة بها.



ومعايير التقييم هى المعيار الاول (المكون الاخضر) الاستدامة – الانبعاثات والتلوث – ادارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار – التكيف مع التغيرات المناخية – خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى .



المعيار الثانى (المكون التكنولوجى) تطبيقات الهاتف المحمول – انترنت الاشياء – الذكاء الاصطناعى – الاستشعار عن بعد – معالجة البيانات الضخمة .



المعيار الثالث (القابلية للتكرار) ذات عنصر ابتكارى – الاستدامة المالية والفنية للمشروع – القابلية او التوسع واستدامة الاثر ، والمعيار الرابع (الاثر)النتائج واقعية ومدعومة بالبيانات ، والمعيار الخامس (التمكين وتكافؤ الفرص) مخصص لمشروعات المرأة.