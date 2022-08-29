عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجذب السائحين.. خبير آثري: حدث مهم في الأقصر 4 نوفمبر المقبل.. فيديو

الأثار المصرية
الأثار المصرية

أكد الدكتور حسين عبد البصير الخبير الأثرى ، أن القطاع السياحى شهد العديد من الأحداث والنشاطات خلال الفترة الأخيرة خاصًة الهيئة العامة لتنشيط السياحة للترويج للفترة القادمة باعتبار مصر مقصد سياحى مهم جدًا فى الموسم الشتوي  .
 

البطوطي: لم نستغل السياحة الدينية لتعود بالناتج الاقتصادي الجيد على مصر.. فيديو


وأضاف “عبد البصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة ” والمذاع عبر فضائية “المحور” ، أن هناك حملة ترويجية لمصر تقوم بها هيئة تنشيط السياحة ، فضلًا عن اشتراك مصر فى العديد من المعارض واستضافة مصر المؤتمرات ، كل ذلك ينشط السياحة فى مصر .

وأوضح “الخبير الأثري” أن معرض رمسيس بدأ فى سان فرانسيسكو ، كما أننا سنحتفل خلال الفترة القادمة بمرور 200 عامًا على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات .
 

 الاحتفال بمرور 100 عامًا


ونوه إلى أن فى 4 نوفمبر المقبل سيتم الاحتفال بمرور 100 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون “الفرعون الذهبى” ، وهذا يعد حدث كبير جدًا فى الأقصر مما سيكون حدث كبير لجذب السائحين فى الموسم الشتوى ، وفى نفس الوقت تستضيف فنادق الأقصر جميع السائحين بمبالغ مناسبة .

 

هيئة تنشيط السياحة تنشيط السياحة السياحة في مصر مصر القطاع السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

ترشيحاتنا

للمرة الأولى بمصر.. إطلاق مشروع الشهادات المهنية في التدريس لتطوير 2000 معلم

شكرا يا جدعان.. رسالة لمصر على جدران المنازل في إدلب السورية.. فيديو

استخدمها حالا.. أفضل طريقة لقفل تطبيقات أندرويد 

حكم الاستحمام بالماء والملح لعلاج الحسد والسحر

لجذب السائحين.. خبير آثري: حدث مهم في الأقصر 4 نوفمبر المقبل.. فيديو

للطلاب المغتربين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بحلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

لينا شاماميان في وصلة طرب بالمحكى ومدحت ممدوح يبهر الحضور بالعزف

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ