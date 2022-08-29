لجذب السائحين.. خبير آثري: حدث مهم في الأقصر 4 نوفمبر المقبل.. فيديو

أكد الدكتور حسين عبد البصير الخبير الأثرى ، أن القطاع السياحى شهد العديد من الأحداث والنشاطات خلال الفترة الأخيرة خاصًة الهيئة العامة لتنشيط السياحة للترويج للفترة القادمة باعتبار مصر مقصد سياحى مهم جدًا فى الموسم الشتوي .





وأضاف “عبد البصير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة ” والمذاع عبر فضائية “المحور” ، أن هناك حملة ترويجية لمصر تقوم بها هيئة تنشيط السياحة ، فضلًا عن اشتراك مصر فى العديد من المعارض واستضافة مصر المؤتمرات ، كل ذلك ينشط السياحة فى مصر .



وأوضح “الخبير الأثري” أن معرض رمسيس بدأ فى سان فرانسيسكو ، كما أننا سنحتفل خلال الفترة القادمة بمرور 200 عامًا على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات .



الاحتفال بمرور 100 عامًا



ونوه إلى أن فى 4 نوفمبر المقبل سيتم الاحتفال بمرور 100 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون “الفرعون الذهبى” ، وهذا يعد حدث كبير جدًا فى الأقصر مما سيكون حدث كبير لجذب السائحين فى الموسم الشتوى ، وفى نفس الوقت تستضيف فنادق الأقصر جميع السائحين بمبالغ مناسبة .



