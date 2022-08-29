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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. فيفي عبده تظهر بدون مكياج.. شاب يقتل زوجته الحامل.. جوزيه يقترب من الأهلي والاحتلال يعتقل عروسا يوم فرحها

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ظهور فيفي عبده تظهر بدون مكياج.. وشاب يقتل زوجته الحامل في الشهر التاسع و جوزيه يقترب من الأهلي والاحتلال الإسرائيلي يعتقل عروسا يوم فرحها.

وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

 

النار طالعة للسماء.. السيطرة على حريق بأرض فضاء في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب...

 

قتل مراته وهي حامل في التاسع| تفاصيل مأساة إنسانية بأسوان

لا تزال القصص والوقائع الغريبة التى يتم فيها التجرد من كل معانى الإنسانية تحدث هنا وهناك فى كل بلد ومنطقة، لتخلق جرائم بشعة بكل المقاييس، يكاد أن لا يصدقها عقل .

 

رمى ولاده من الدور الخامس|أب يضحى بنفسه لإنقاذ أسرته في حريق بالإسكندرية

اندلع حريق في شقة سكنية بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، أسفر عن وفاة زوجين، وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة مساء أمس الأحد.

 

تهديد شديد اللهجة من مرتضى منصور لـ كهربا.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تفاصيل انضمام زكريا الوردي إلى صفوف الأبيض خلال الفترة الماضية ، داعيا محمود كهربا لاعب الأهلي ، للكشف عن من حرضه على مغادرة القلعة البيضاء.

 

كهربا يخرج عن صمته ويطلب الانتقال لـ بيراميدز.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الأهلي، يكثف من مفاوضاته مع إدارة نادي بيراميدز للرحيل عن القلعة الحمراء بسبب قيمة غرامة الزمالك الموقَّعة ضده لرفع الإيقاف رسميًا

 

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين البرتغالي مانويل جوزيه مستشارًا فنيًا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بدلًا من لجنة التخطيط التي لم تحقق النجاحات المرجوة منها.

 

بعد استقالته من العمل العام.. القصة الكاملة لأزمة الفنان هاني شاكر

أكد نقيب الموسيقيين السابق، اعتزاله العمل العام، قائلا: «أنا راضى عن كل اللى قدمته، أنا ومجلس الإدارة المحترم».

 

شاهد.. فيفى عبده تنعى جورج الراسي

نعت الفنانة فيفى عبده ، الفنان اللبنانى جورج الراسي الذى توفي بعد حادث تصادم أدى إلى تهشم السيارة .

 ونشرت فيفى عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع انستجرام ، وقالت “ الحقيقة الواحد حزين من امبارح بالليل علشان خاطر المطرب الشاب وعه مديرة اعمالة اللى ربنا افتكره الله يرحمة حقيقى صدمة وزعلانة جدا علشانه

 

بالفستان الأبيض.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عروسة يوم فرحها.. فيديو

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الأحد، عروسا فلسطينية من بلدة عرابة العربية بينما كانت ترتدي فستان الزفاف.

 

باكستان .. استدعاء الجيش وإعلان الطوارئ بسبب الفيضانات المدمرة

أعلنت باكستان حالة الطوارئ، وحشدت الجيش لمواجهة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد، فيما تستعد المناطق الجنوبية لفيضان نهر السند، بعدما فاضت روافده واخترقت الضفاف.

 

حدث ليلا الأهلى فيفي عبدة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عروس شاب يقتل زوجته حريق مرتضى منصور كهربا الخطيب الفنان هاني شاكر

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