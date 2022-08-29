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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتل مراته وهي حامل في التاسع| تفاصيل مأساة إنسانية بأسوان

حملة- ارشيفية
حملة- ارشيفية

هنا في أسوان وغيرها  لا تزال القصص والوقائع الغريبة التى يتم فيها التجرد من كل معانى الإنسانية تحدث هنا وهناك في ،  فى كل بلد ومنطقة، لتخلق جرائم بشعة بكل المقاييس، يكاد أن لا يصدقها عقل

ونلقى اليوم عبر منصة " صدى البلد " الضوء على أحدث هذه الوقائع والتى تجسدت فى إقدام زوج على قتل زوجته الحامل، هى وجنينها، فى شهرها التاسع داخل إحدى قرى مركز كوم أمبو شمال أسوان

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زوج يتجرد من مشاعر الإنسانية ويقتل زوجته الحامل 

ونتعرف على القصة الكاملة، والتفاصيل الخاصة بهذه الواقعة حيث كانت قد لقيت زوجة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها طعناً بسكين على يد زوجها وهى حامل فى شهرها التاسع الأخير، وكانت على مقربة من أن تضع جنينها بسبب خلافات زوجية بينهما، لتتطور إلى جريمة بشعة قتل أنهى خلالها حياة زوجته .

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى كوم أمبو المركزى بعد استقبالها لسيدة حامل فى شهرها التاسع، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة طعنات أصيبت بها، وكلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة كوم أمبو أن سبب ارتكاب الواقعة هو خلافات زوجية بين زوجين بدائرة مركز كوم أمبو، وتطورت الخلافات بينهما ليقوم الزوج ويدعى "ع.ا" 30 سنة، بالتعدى على زوجته "ا.ح" 25 سنة، بسكين كانت بحوزته رغم حملها فى شهرها التاسع، ثم ألقى بها أمام منزل أسرتها وفر هارباً.

وقد تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان مساء الأحد من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته الحامل بشهرها التاسع، نتيجة لخلافات زوجية وقعت بينهما بقرية الحروبة التابعة لدائرة المركز، ثم ألقاها أمام منزل أسرتها وفر هارباً. 

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تعرف على القصة الكاملة وتفاصيل مقتل عاطل لزوجته الحامل فى شهرها التاسع بأسوان 

وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو برئاسة النقيب سامي القصبي، والنقيبين أحمد حسين ومحمد عماد إلي المستشفي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على الأسباب وراء ذلك.

وكان قد تلقت الأجهزة المعنية بأسوان إخطاراً بضبط المتهم فى قضية قتل سيدة حامل بشهرها التاسع، والمتهم فيها الزوج وذلك نتيجة وجود خلافات زوجية نشبت بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

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