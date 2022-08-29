ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 29-8-2022

ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-8-2022، بشكل غير مسبوق لبعض الأنواع، مواصلة الارتفاع الذي شهده الأسبوع الماضي مقارنة بالأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وينشر موقع “ صدى البلد ” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث ارتفع أسعار الأسماك والجمبرى والمأكولات البحرية، وفقا لـ الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وارتفع سعر السمك البلطي 1 متراوحا بين 30 و35 جنيها للكيلو بزيادة قدرها 5 جنيهات، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وارتفع سعر السمك البلطي 2 مسجلا نحو 26 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 160 جنيها للكيلو.

السمك البلطي

وسجل سعر السمك قشر البياض 110 جنيه للكيلو لـ أعلى سعر مرتفعا بنحو 10 جنيهات، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 200 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك المكرونة السويسي متراوحا بين 80 و89 جنيها للكيلو، و سعر السمك المكرونة خليجي 46 جنيها، ، وبرانيس إسكندراني من 75 إلى 93 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، و وتراجع سعر السمك الموسى متراوحا بين 150و260 جنيها للكيلو، سعر السبيط – كاليماري- سابيا متراوح بين 90 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 37 و56 جنيها، وارتفع سعر السمك المرجان 2 متراوحا بين 32 و42 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من55 إلى 80 جنيها، وارتفع سعر السمك البربون 2 بين 30 و50جنيها، وتراجع البربون المجمد متراوحا بين من 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الجمبري

أسعار الجمبري اليوم

وترجع سعر الكابوريا متراوح بين 24 و64 جنيها ، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 145 و245 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1 من 60 إلى 80 جنيها، والبوري 2 بين 40 و58 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 70 و130 جنيها، والقاروص من70 إلى 130 جنيها، والسردين بين 20 و30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيها.

وكانت أسعار الأسماك شهدت ارتفاع خلال الشهر الماضي والمأكولات البحرية بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.2%)، ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.1%).