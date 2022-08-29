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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يلتقي سكرتيري عموم 4 محافظات لمتابعة ملفات العمل

اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع سكرتير عموم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من القيادات.

 

وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية أهمية دور سكرتيري العموم في دولاب العمل المحلي اليومي ومتابعة الملفات الحيوية التي تهم المواطنين تحت إشراف ومتابعة  المحافظين.

 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماع موسع مع جميع سكرتيرى العموم بالمحافظات لمتابعة الملفات المهمة على أرض المحافظات لتحقيق خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في مختلف المشروعات القومية وعلي رأسها المبادرات الرئاسية " حياة كريمة " وزراعة " 100 مليون شجرة " وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لسرعة الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها ، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى النظافة في المدن والوحدات المحلية ورفع المخلفات أولاً بأول من الشارع وعدم التهاون مع الإشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظات.

 

كما شدد اللواء هشام آمنة على أهمية تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون بين المحافظات وقوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.

 

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء على أرض الواقع لسرعة التدخل لحل أى شكاوي.

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وزير التنمية المحلية هشام امنة القاهرة سكرتير عموم 100 مليون شجرة

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