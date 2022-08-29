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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية 2022

تختتم غدًا الثلاثاء 30 أغسطس أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة السابعة مساءًا، والبالغ عددها 12 جامعة، وهى جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية.

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مواعيد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

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مواعيد غلق تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وصرح المتحدث الرسمى أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي

 

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