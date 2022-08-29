أخبار التعليم.. غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة.. وتداول أسئلة وإجابات جيولوجيا الدور الثاني للثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يوم تعريفي بألسن عين شمس لبرامج الساعات المعتمدة في اللغة الإيطالية



نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، يوما تعريفيا لبرامج الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،الدكتور.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

2679 طالبا أتموا الكشف الطبي بجامعة قناة السويس



أشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة رئيس جامعة قناة السويس إلى أنه خلال الأسبوع الأول من الكشف الطبي لطلاب المرحلة الأولى والثانية، تم الكشف على ٢٦٧٩ طالبا وطالبة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة وتابع رئيس الجامعة أن الكشف مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

تختتم غدًا الثلاثاء 30 أغسطس أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة السابعة مساءًا، والبالغ عددها 12 جامعة، وهى جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.



تداول أسئلة وإجابات جيولوجيا الدور الثاني للثانوية العامة عبر تليجرام



تشهد الان جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة واجابات امتحان الجيولوجيا الذي يؤديه الان طلاب علمي علوم داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس في لجان الدور الثاني للثانوية العامة



بدأ الان في لجان امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة 2022 طلاب الثانوية العامة اداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، التفاضل والتكامل لطلاب علمي رياضة ، وعلم النفس لطلاب الشعبة الادبية.