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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يناقش تحديات الخدمات العلاجية بـ 3 محافظات في اجتماع مهم

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، بالدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من جودتها، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لوكلاء الوزارة وفرق العمل بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والكوادر الطبية بالمستشفيات، على مجهوداتهم في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بها.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب الإشغال بالمستشفيات، فضلاً عن اطلاعه على البيانات الخاصة بمعدلات ونسب التنفيذ في أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة للمنشآت الصحية بكل محافظة، والتي تتم وفقاً للمعايير والأكواد الخاصة بـ هيئة الاعتماد والرقابة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وقال إن الوزير راجع توافر (الأسرة الداخلية، أسرة الرعاية، ماكينات الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات، خدمات الأشعة،ال معامل) وتوافر كافة التخصصات الطبية والكوادر البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، لضمان انتظام سير العمل، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب التنفيذ والانجاز الخاصة بالإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المدرجة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تضم محافظة المنيا 32 منشأة طبية ضمن المبادرة و100 سيارة إسعاف، بينما تضم محافظة أسيوط 134 منشأة طبية، و39 نقطة إسعاف، وتضم محافظة بني سويف 47 منشأة طبية، و14 نقطة إسعاف، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع أعداد المستفيدين من كافة المبادرات الرئاسية بالمحافظات، لتحسين الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة جداول توزيع القوافل العلاجية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بالمحافظات، والخدمات الطبية المقدمة من خلالها، لضمان وصول كافة الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع لكافة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في كل محافظة، والمقترحات الخاصة بالعمل على تذليلها، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل تلك المعوقات وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم المنظومة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمرضى بكفاءة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمستشفيات، مشدداً على الالتزام بالصيانات الإنشائية للمباني، والصيانات الدورية للأجهزة الطبية.


حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية،، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض.

وزير الصحة وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية الخدمات الطبية حياة كريمة

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