تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، وسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الموافقة على إحلال وتجديد مسجد عزت عامر على مساحة 126م الواقعة بحوض الدراع جمعية تيدا مركز سيدي سالم.

ووافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم 635 لسنة 1998 الصادر بتخصيص مساحة ثلاثة أفدنة أملاك دولة بمنطقة الجونة بناحية حوض تل الحدادين التابعة لبرج البرلس، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة تنقية صرف صحي عليها، من المساحة المخصصة ثلاثة أفدنة إلى المساحة الحالية الموجودة داخل نطاق سور المحطة فعلياً على الطبيعة، كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص قطعة مساحة 400م2 فضاء بجوار ملعب مركز شباب قرية محلة موسى لإقامة مبنى إداري عليها.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء مركز متخصص لأبحاث وأمراض الكلى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، والذي يتولى الإدارة والتشغيل للمركز المقترح، كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 12 ألف متر لإقامة مستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمدينة مطوبس.