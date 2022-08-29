برعاية رئيس الوزراء.. التعليم العالي تشارك في مُلتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة

انطلق صباح اليوم الاثنين، المُلتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الوزراء، بمشاركة العديد من الشباب بالوزارات المُختلفة، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، و أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن فعاليات المُلتقى بدأت بتنظيم جولة لزيارة معالم العاصمة الإدارية، فقام الشباب المُشارك بزيارة مبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان المصري ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح وحي المال والأعمال ومنطقة الأعمال المركزية، وهدفت الجولة لاطلاع الشباب على الانجازات التي قامت بها الحكومة من أجل مواكبة مُتغيرات "الجمهورية الجديدة" ، ورسم خارطة الطريق لمستقبل مُستدام لجيل قادر على التغيير لرفعة وريادة الوطن.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت في المعرض المُقام على هامش الملتقى، من خلال جناح لها، وتم عرض أبرز الخدمات والمشروعات التي تُنفذها الوزارة ومنها (مبادرة "ادرس في مصر"، والعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي)، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكُتيبات على زوار المعرض، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما تم عرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، بمعرض المنتجات الوزارية، وكذلك تم إلقاء الضوء على البرامج والمشروعات والأنشطة التي تُقدمها الوزارات، وتوجيه رسالة مُفادها أن يكون الجهاز الإداري واحدا.

وتضمنت فعاليات المُلتقى عرض فيديو توضيحي لكل وزارة وتعارف شخصي ومُشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة.

كما تم عقد مجموعة من الجلسات الحوارية على هامش الملتقى تناولت العديد من الموضوعات المختلفة فشملت: عرض عن إنجازات الحكومة في بناء الإنسان خلال 8 سنوات، وتوضيح اهم المشروعات القومية في شتى المجالات بمحافظات مصر المختلفة، وتم عقد جلسة حوارية للتعريف بالانجازات والمشروعات القومية، وجلسة بعنوان (شباب العاصمة يسأل)، وجلسة أخرى عن مؤتمر المناخ COP 27، والذي ستنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدف الرئيسي من المُلتقى، هو تعزيز التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المُشتركة بين الوزارات وتنظيم برامج وأنشطة ومسابقات علمية وثقافية وفنية بين العاملين في الوزارات، وتكوين فريق سفراء شباب العاصمة الإدارية الجديدة من شباب الوزارات الحكومية.