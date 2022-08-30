قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري

اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بكامل هيئته، مساء أمس الإثنين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة و الخاصة بشئون زعيم الثغر.



واتخذ مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعض القرارات والتي جاءت كالتالي:-

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتي تقرر إقامتها يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 .



-اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية لجميع الفرق الرياضية.



- بخصوص الفريق الأول لكرة القدم يقوم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري حالياً بالاطلاع على السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الموسم القادم 2022-2023 فور الاستقرار عليه و إنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة القادمة .

-تكليف احمد عبد المجيد نائب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التي ستقيم معسكر بدولة صربيا استعدادا للمشاركة في البطولة العربية و المسابقات المحلية

- تكليف حازم الرجال أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التي ستشارك في البطولة العربية بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022 .

-وافق المجلس على إقامة حفل المتفوقين دراسياً عن العام الدراسي 2022 و سيتم الإعلان عن موعد إقامة هذا الاحتفال لاحقا .

-أطلع السادة أعضاء المجلس على أخر المستجدات الخاصة بتراخيص الإنشاءات بفرع النادي بسموحة " المرحلة الثانية " ، و جاري الانتهاء من استيفاء كافة التراخيص حيث يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بمجهودات كبيرة بالتعاون مع إدارة النادي للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذه التراخيص تمهيداً للبدء الفوري في أعمال الإنشاءات .