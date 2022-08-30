عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السكندري

مجلس إدارة الاتحاد
مجلس إدارة الاتحاد السكندري

اجتمع مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بكامل هيئته، مساء أمس الإثنين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة و الخاصة بشئون زعيم الثغر.
 

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعض القرارات والتي جاءت كالتالي:-

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتي تقرر إقامتها يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 .


-اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية لجميع الفرق الرياضية. 


- بخصوص الفريق الأول لكرة القدم يقوم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري حالياً بالاطلاع على السيرة الذاتية  لعدد من المدربين المميزين على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الموسم القادم 2022-2023  فور الاستقرار عليه  و إنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع إدارة النادي خلال الأيام القليلة القادمة .
-تكليف  احمد عبد المجيد نائب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التي ستقيم معسكر بدولة صربيا استعدادا للمشاركة في البطولة العربية و المسابقات المحلية 
- تكليف  حازم الرجال أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة التي ستشارك في البطولة العربية بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022 .
-وافق المجلس على إقامة حفل المتفوقين دراسياً عن العام الدراسي 2022 و سيتم الإعلان عن موعد إقامة هذا الاحتفال لاحقا .

-أطلع السادة أعضاء المجلس على أخر المستجدات الخاصة بتراخيص الإنشاءات بفرع النادي بسموحة " المرحلة الثانية " ، و جاري الانتهاء من استيفاء كافة التراخيص حيث يقوم  جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بمجهودات كبيرة  بالتعاون مع إدارة النادي للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذه التراخيص تمهيداً للبدء الفوري في أعمال الإنشاءات .

txt

3 مدربين على طاولة الاتحاد السكندري ومحمد عمر يحدد الأنسب.. خاص

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي البطولة العربية كرة السلة الجمعيه العموميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أتعرض لحملة ممولة.. ويرد بالمستندات.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-8-2022

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

لطائف سورة لقمان.. مقاصدها وهل يجوز الدعاء بها للزواج

المالية: لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية| فيديو

هشام إبراهيم: الحكومة أوفت بالالتزامات الخارجية ولبَّت احتياجات المواطن المصري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

السعر حسب المواصفات.. سوق حقيقي لبيع العرسان في هذا البلد | صور عجيبة

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ