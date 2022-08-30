خصومات تصل إلى 35%.. تفاصيل معرض كتاب الطفل السنوي بالمعادي

تستضيف مكتبة "تنمية" بالمعادي معرض كتاب الطفل السنوي، والمستمر حتى 3 سبتمبر 2022.

معرض كتاب الطفل السنوي

وتبدأ الخصومات من 10%؜ حتى 35% على كل كتب الأطفال واليافعين بـ المكتبة، باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.

والمعرض مناسب لجميع الفئات العمرية حتى 18 سنة، كما يشمل المعرض إقامة فعاليات وورش تعليمية خاصة بالأطفال، يتم عقدها بمقر المكتبة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

ومن بين الكتب في معرض كتاب الطفل السنوي: "نمر يتعلم الطيران" للكاتب نيكولاس ونينا أوبر، وكتاب "خبز أمي" للشاعر محمود درويش، وكتاب "شمس وقمر" للكاتبة سارة عابدين، وكتاب "الجواب" لوليد طاهر.