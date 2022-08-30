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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خصومات تصل إلى 35%.. تفاصيل معرض كتاب الطفل السنوي بالمعادي

معرض كتاب الطفل بمكتبة
معرض كتاب الطفل بمكتبة تنمية في فرع المعادي

تستضيف مكتبة "تنمية" بالمعادي معرض كتاب الطفل السنوي، والمستمر حتى 3 سبتمبر 2022.

معرض كتاب الطفل السنوي

وتبدأ الخصومات من 10%؜ حتى 35% على كل كتب الأطفال واليافعين بـ المكتبة، باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.

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والمعرض مناسب لجميع الفئات العمرية حتى 18 سنة، كما يشمل المعرض إقامة فعاليات وورش تعليمية خاصة بالأطفال، يتم عقدها بمقر المكتبة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

ومن بين الكتب في معرض كتاب الطفل السنوي: "نمر يتعلم الطيران" للكاتب نيكولاس ونينا أوبر، وكتاب "خبز أمي" للشاعر محمود درويش، وكتاب "شمس وقمر" للكاتبة سارة عابدين، وكتاب "الجواب" لوليد طاهر.

كتب الأطفال الحكومة المصرية فعاليات الاطفال المعرض المعادي

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