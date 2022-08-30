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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

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ورغم تثبيت سعر الحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد الأحد 7 أغسطس في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.

400 جنيه
وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900  جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.


ويسعى العديد إلى معرفة أسعار مواد البناء " الحديد والأسمنت " اليوم الثلاثاء ،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022:


سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

مواد البناء

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ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزعوبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 30أغسطس 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:


أسمنت المسلح 1480 جنيها للطن بعد 1345 جنيها الأسبوع قبل الماضي بزيادة 135 جنيها.

أسمنت النصر 1430 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1425 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1410 جنيهات للطن

أسمنت  المخصوص 1420 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1410 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1420 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1460 جنيها للطن

أسمنت السويدى  1490 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1360 جنيها للطن

 

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