أحدهما حالته خطيرة .. إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في قبر النبي يوسف بنابلس

أصيب اليوم الثلاثاء إسرائيليين اثنين جراح أحدهما خطيرة والآخر متوسطة في عملية إطلاق نار خلال تصدي مقاومين فلسطينيين لاقتحام قبر النبي يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار نحو خمسة مستوطنين اقتحموا قبر يوسف، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى أحدهما في حالة خطيرة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن المستوطنين اقتحموا مدينة نابلس وأثناء مكوثهم أطلق مقاومون النار تجاههم مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بعد إحراق سيارتهم.

وأفاد الجيش أن جنوده اقتحموا مدينة نابلس وأخلوا المستوطنين المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

ودعا رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة يوسي داغان الجيش إلى اعتقال مطلقي النار والقضاء على بؤر المقاومة في نابلس.

وقال داغان إن سيطرة الجيش الكاملة على قبر يوسف هي القادرة على الحفاظ على سلامة المقتحمين لمدينة نابلس.